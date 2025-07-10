Tunus'tan Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yeni Konvoy Hazırlığı

Gazze'deki ablukayı kırmak için Tunus'tan yola çıkacak yeni bir konvoyun hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Mağrib Direniş Konvoyu'nu organize eden Filistin Ortak Eylem Koordinasyonu'nun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Yelkenlerimiz Gazze'ye doğru ve amacımız ablukayı kırmak" ifadesiyle yeni bir konvoy hazırlığının başladığı duyuruldu.

Gazze'de abluka, soykırım, açlık, susuzluk, ölüm ve yerinden edilmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, yeni konvoyun, geniş uluslararası katılımlı ve tamamen denizden yürütülecek bir organizasyon olacağı aktarıldı.

Açıklamada, dünyanın "hür insanlarına ve özellikle de Filistin'i destekleyenlere" Gazze'deki ablukayı kırmak için yürütülen faaliyetlere katılma çağrısı yapıldı.

Konvoyla ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklanacağı dile getirildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için 1 Haziran'da İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisine 9 Haziran'da müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gazze'deki ablukayı kırmak için 9 Haziran'da Tunus'tan da kara yoluyla "Mağrib Direniş Konvoyu" harekete geçmişti. Libya'ya kadar ulaşan ancak ülkenin doğusuna girişine izin verilmeyen konvoy, 20 Haziran'da Tunus'a geri dönmüştü.

Yaklaşık 1500 aktivistin yer aldığı konvoy, Mısır'a geçmeyi ve oradan da Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na yönelmeyi planlıyordu.