Tunus'taki Ulusal Kurtuluş Cephesi: Ülke siyasi tasfiyelerin ve özgürlüklere yönelik tehdidin eşiğinde

Tunus'taki Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkenin siyasi tasfiyelerin ve özgürlüklere yönelik tehdidin eşiğinde olduğunu belirtti.

Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, başkent Tunus'ta yaptığı basın açıklamasında, iktidarın başlatacağı, siyasi ve toplumsal hareketin ön saflarında yer alan kadın ve erkekleri hedef alacak baskıcı bir kampanya karşısında hazırlandıklarını kaydetti.

İktidarı, Nahda Hareketi lideri ve feshedilen Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile eski Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi'yi hedef almakla suçlayan Şabi, ülkenin tüm yetkilileri kontrol altına alan bir yönetim tarafından kamu özgürlüklerine yönelik tehdit ve siyasi tasfiyelerin eşiğinde olduğunu dile getirdi.

Şabi, özgürlük ve demokrasiyi savunan taraflara, sessiz kalmamaları; yargının ve devlet kurumlarının siyasi çatışmalarda kullanılmamasını talep etmeleri çağrısında bulundu.

25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumu için boykot çağrısı

Ulusal Kurtuluş Cephesi ayrıca 25 Temmuz'da yeni anayasanın oylanacağı referandumu boykot etme çağrısını yineledi.

Cephe üyesi Cevher bin Mübarek, basın açıklamasındaki konuşmasında, Tunus halkını "referandumu boykot etmeye, baskıcı teokratik sistemi ve gücü tek kişide toplayan sistemi pekiştirmemeye" çağırdı.

Bin Mübarek, dün, bugün ve yarın Tunus halkının meşru anayasasının 2014 anayasası olduğunu; bunun için de Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin bu Anayasa'ya bağlı kaldığını belirtti.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da referanduma sunulacak yeni anayasa taslağı 30 Haziran'da kamuoyuna duyurulmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.