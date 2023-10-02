Tunus'taki siyasi tutuklular "tarafsız yargılanma hakları" için açlık grevine başladı

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan siyasi tutukluların "tarafsız yargılanma hakları ellerinden alındığı" gerekçesiyle açlık grevine başladığı bildirildi.

Siyasi Tutukluları Savunma Komitesi, "siyasi tutukluların" açlık grevine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Muhaliflere baskı kurmak ve sindirmek amacıyla açılan komplo davasında yaşanan yargı komedisinin bir parçası olmak istemeyen siyasi tutuklular, tarafsız yargılanma hakları ellerinden alındığı için açlık grevine başladı." ifadelerine yer verildi.

Siyasi Tutukluları Savunma Komitesi'nin de mahkemeyi boykot etme kararı aldığı belirtilen açıklamada, " Tunus'taki ve uluslararası arenadaki tüm demokrat ve insan hakları savunucularından, keyfi tutuklamaların sona ermesi için destek bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

" Tunus'ta bağımsız yargıdan söz edilemeyeceği" vurgulanan açıklamada, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" davasının 8 aydır devam etmesine rağmen davada herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, geçen hafta pazartesi açlık grevine başlayan Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek'in yanı sıra bugün, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi'nin açlık grevine başladığı aktarıldı.

Nahda Hareketi Lideri Gannuşi de açlık grevine destek vermişti

Nahda Hareketi'nden yapılan 29 Eylül'deki açıklamada, eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin, 3 günlük açlık grevine başladığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Sayın Raşid el-Gannuşi'nin, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve haklarının iadesi için açlık grevinde olan siyasi tutuklu Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek ile dayanışma için açlık grevine başladığı" belirtilmişti.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

"Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.