Tunus'taki orman yangınının yüzde 90'ı kontrol altına alındı Tunus'un başkentinde dün başlayan orman yangınının yüzde 90'ının kontrol altına alındığı bildirildi. Tunus'un başkentinde dün başlayan orman yangınının yüzde 90'ının kontrol altına alındığı bildirildi. Hükümet Sözcüsü Nasreddin Nesibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un yakınındaki Ben Arus'ta yer alan Bukernin Dağı'nı kaplayan ormanlık alanda dün başlayan yangının yüzde 90'ının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Tunus ordusuna ait iki helikopter ve bir C130 tipi uçakla yangına müdahale edildiğini bildirdi. Söndürme çalışmalarının halen devam ettiği kaydedildi. Cezayir, dün Tunus'un talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye 2 helikopter ile 20 adet yangın söndürme aracı gönderdiğini duyurmuştu. AA / Mehmet Akif Turan - Güncel Toros Dağları Hükümet Tunus Güncel Haberler

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