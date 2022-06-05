Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi, "ülkede darbenin sonunun yakın olduğunu" söyledi - Haberler

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ülkedeki tüm taraflar arasında yaşanan yakınlaşmanın ışığında "meşruiyete yönelik darbenin sonunun yakın" olduğunu ifade etti.

???????Nahda Hareketi'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü münasebetiyle Safakes kentinde düzenlenen toplantıya katılan Gannuşi, burada açıklamalarda bulundu.

Gannuşi, "Özellikle ülkedeki tüm taraflar arasında yaşanan yakınlaşmanın ışığında meşruiyete yönelik darbenin sonu yakındır." dedi.

Nahda lideri, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla 25 Temmuz'da yapılması planlanan Anayasa referandumuna hazırlık amacıyla dün başlayan ulusal diyalog toplantılarını boykot eden Tunus Genel İşçi Sendikasının (TGİS) tutumundan övgüyle söz etti.

Cumhurbaşkanı'nın yargının otoritesini tanımadığını savunan Gannuşi, "Cumhurbaşkanı yargıda görev yapanları kendi çalışanı olarak görüyor, onların otorite olduğunu ve kimsenin çalışanı olmadığını unutuyor. Yargıyı destekliyoruz." diye konuştu.

Gannuşi, şunları kaydetti:

"Said, Adalet Bakanı'na baskı yapıyor, Nahda Hareketi'nin dosyalarının açılmasını hızlandırmasını istiyor ama Nahda'nın herhangi bir suça karıştığını kanıtlayamadı ve yargıçları haksız yere görevden almaya çağırdı."

Tunus'taki "ulusal diyalog toplantıları" boykotlarla başladı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla 25 Temmuz'da yapılması planlanan Anayasa referandumuna hazırlık amaçlı ulusal diyalog toplantıları dün boykotların gölgesinde başlamıştı.

Başkent Tunus'taki ilk diyalog oturumuna bazı partiler katılırken, Nahda Hareketi ve TGİS başta olmak üzere birçok siyasi parti ve toplumsal örgüt toplantıları boykot etti.

Yargıçların görevden alınması

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı yargıçlar hakkında kararname çıkaracaklarını duyurmasının ardından, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 1 Haziran'da 57 yargıç görevden alınmıştı.

Karar, Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası toplumun da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden almasına tepki olarak bir haftalık grev kararı almıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.