Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi "terör davasından" tutuksuz yargılanacak Güncel Haberler Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin, "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin, "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Gannuşi'nin savunma ekibinde yer alan Samir Dilo, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Dilo, paylaşımında "Gannuşi'nin tutuksuz yargılanmasına karar veren hakim, duruşmayı 28 Kasım'a erteledi." ifadelerini kullandı. Nahda lideri Gannuşi, dün akşam ifade vermeye çağrılmış, sabah saatlerinde terör davalarına bakan mahkemeye sevk edilmek üzere serbest bırakılmıştı. Gannuşi ve Ureyd'in sorgu süreci Nahda Hareketinden 18 Eylül'de yapılan açıklamada, Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd'in Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade vermek üzere çağrıldıkları duyurulmuştu. Terörle Mücadele Şubesi'nde 19 Eylül'de sabah saatlerinde başlayan Ureyd'in sorgusu, geç saatlere kadar sürmüştü. Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski Başbakan Ureyd gözaltında tutuluyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan Tunus Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi 'terör davasından' tutuksuz yargılanacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.