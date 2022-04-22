Tunus'taki Maarif Vakfı Okulu'nun öğrencileri Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunus'taki Maarif Vakfı Okulu'nun öğrencileri Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
 - Güncelleme:
Tunus'taki Maarif Vakfı Okulu'nun öğrencileri Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti

Tunus'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Tunus Maarif Vakfı (TMV) öğrencileri Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Tunus'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Tunus Maarif Vakfı (TMV) öğrencileri Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, öğretmen ve ilkokul öğrencilerinden oluşan TMV Okulu heyetini makamında kabul etti.

Öğrencilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çakıralp, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Türkiye, Tunus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title