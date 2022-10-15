Tunus'taki gösteriler Güncel Haberler Tunus'ta 17 yaşındaki Malik el-Selimi'nin yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine çatışmalar patlak verdi. Tunus'ta 17 yaşındaki Malik el-Selimi'nin yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine çatışmalar patlak verdi. Başkent Tunus'un sokaklarında gece saatlerinde polis ile çatışan göstericiler ölen arkadaşlarının polis tarafından gördüğü şiddet nedeniyle yaralandığını ve komaya girdiğini iddia ediyor. Kaynak: AA / Güncel Tunus Güncel Haberler

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