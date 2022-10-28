Tunus'taki Çinli Sağlık Ekibi Yerel Bir Üniversitede Ücretsiz Hizmet Sundu

Tunus'taki 26. Çinli sağlık ekibi Perşembe günü başkent Tunus'taki Kartaca Üniversitesi'nde ücretsiz klinik hizmeti sundu.

Sağlık ekibinden akupunktur uzmanları, akupunktur tedavisi uyguladı ve bu hizmet öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Birçoğu akupunkturu ilk kez denediklerini ve kendilerini harika hissettiklerini söyledi.

Üniversitenin Tunus Yabancı Diller Yüksek Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fati Hosny, etkinlik sırasında birçok Tunuslunun akupunktur ve yakı da dahil olmak üzere ağrılarını ve sızılarını büyük ölçüde hafifleten Çin tıbbi tedavileri aldığını söyledi.

Çin sağlık ekibinin başkanı Xu Chuyang, ekibinin 10 ay içinde Tunus'ta on binlerce hastayı tedavi ettiğini belirterek, Tunuslu öğrencilerin Çin kültürünü seveceklerini ve iki ülke arasında bir dostluk köprüsü görevi göreceklerini umduğunu söyledi.

Ücretsiz klinik, tıp ekibi ve üniversitedeki Konfüçyüs Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Çin, 1973'ten beri Tunus'a aralarında kadın hastalıkları, doğum, pediatri, ortopedi, oftalmoloji ve akupunktur doktorlarının da bulunduğu tıbbi ekipler gönderiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor. (XHTV)