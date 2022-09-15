Tunus'ta yeni eğitim-öğretim yılı öğretmen eylemleriyle başladı

Tunus Ortaöğretim Çalışanları Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, "öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde çalışma şartlarını ve düşük ücretleri protesto için bir saatlik iş bırakma eylemi düzenledikleri" belirtildi.

Tunus Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre ilk ve orta öğretim ile lisede eğitim alan öğrenci sayısı bu yıl yeni kayıt yaptıran 35 bin yeni öğrenci ile 2 milyon 300 bini geçti.

Ülkede 154 bin 300'ün üzerinde öğretmenin eğitim verdiği belirtilen açıklamada, öğrencilerin 90 bin 194 sınıfta eğitim alacağı aktarıldı.

En düşük öğretmen maaşı 1280 Tunus dinarı (yaklaşık 395 dolar) olan Tunus'ta, öğretmenler maaşların düşük, çalışma koşullarının kötü olduğu gerekçesi ile geçen sene birçok kez greve gitmişti.

Tunus Genel İşçi Sendikası, dün yaptığı açıklamada bu hafta başında, kamu çalışanlarına yüzde 3,5'lik zam yapılması konusunda Tunus hükümeti ile anlaşma sağlandığını belirtmişti.