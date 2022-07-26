Tunus'ta Yeni Anayasa İçin Referanduma Gidildi - Haberler

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Tunus'ta Yeni Anayasa İçin Referanduma Gidildi

Tunus'ta Yeni Anayasa İçin Referanduma Gidildi

TUNUS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başkent Tunus'ta bir sandıkta oy kullandı, 25 Temmuz 2022. Tunus, aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladığı Pazartesi günü, 24 ilde yeni bir anayasa için referanduma gitti.

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TUNUS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başkent Tunus'ta bir sandıkta oy kullandı, 25 Temmuz 2022. Tunus, aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladığı Pazartesi günü, 24 ilde yeni bir anayasa için referanduma gitti. (Fotoğraf: Tunus Cumhurbaşkanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

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