Tunus'ta yaşayan Türk vatandaşları Cezayir'de oy kullandı

Tunus'taki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere bir grup Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Cezayir'de sandık başına gitti.

Tunus'taki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere bir grup Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Cezayir'de sandık başına gitti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu Ajansı, Maarif Okulları, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği çalışanları ve Tunus'taki diğer Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri aileleriyle birlikte Cezayir'e geldi.

Vatandaşlar, seçmen sayısı yeterli olmadığı için Tunus'taki Türk Büyükelçiliği'nde sandık kurulmaması nedeniyle Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği'nde oy kullanmak üzere yaklaşık 20 saatlik bir yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Özel bir otobüsle gelen seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullandı.

Seçmenler daha sonra Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Büyükelçilikte ağırlandı, ardından Tunus'a dönmek üzere ülkeden ayrıldı.

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Tunus'tan yoğun katılımlı bir kafilemiz de oy kullanmaya geldi Cezayir'deki seçimlere. Bildiğiniz gibi bugün ve yarın Cezayir'de oy kullanma işlemleri devam ediyor, sabah 8.00 akşam 22.00 arası." dedi.

Yurt dışında kayıtlı tüm vatandaşların sandık kurulan Türkiye büyükelçiliklerinde oy kullanabileceğine işaret eden Göktaş, "Cezayir'de de keza Tunus'tan gelen 26 kişilik bir kafilemiz 20 saatlik uzun bir yolculuk sonrası büyükelçiliğimizde oy kullandı." ifadesini kullandı.

Göktaş, seçimin ilk turunda da Tunus'tan gelen Türk vatandaşlarının olduğunu belirterek, "Bu sefer de daha kalabalık bir grup halinde geldiklerini öğrendiğimiz vatandaşlarımıza biz de ufak bir ikramda bulunduk." diye konuştu.

Türk vatandaşlarının oy kullanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'nde de oy kullanma işlemi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı çalışan Türkçe öğretmeni Kenan Aksoy da 5 yıldan beri Tunus'ta yaşadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Cezayir'e geldik. Daha önceden de birinci tur için birkaç arkadaşımızla gelmiştik." dedi.

Aksoy, seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte bu kez Tunus'tan daha büyük bir kafile halinde Cezayir'e geldiklerine dikkati çekerek, "Aslında niyetimiz Libya'ya gitmekti, daha yakın olduğu için fakat oraya gidemedik, rotamızı tekrar Cezayir'e çevirdik.' ifadesini kullandı.

Tunus'tan 20 saatlik bir yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Aksoy, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi. Aksoy, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'nde güzel karşılandıklarını belirterek teşekkür etti.

Tunus'taki Maarif Okulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Özge Olcay ise Tunus'ta sandık kurulmadığına işaret ederek, "Cezayir bize daha uygun geldi. O yüzden biz de oy kullanmak için Cezayir'e geldik. Buradaki büyükelçimiz de bizi çok iyi karşıladı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yardımları için de hem Tunus hem de Cezayir büyükelçimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda dün sabah itibarıyla oy kullanma işlemi başlamıştı.

Oy verme süreci bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023