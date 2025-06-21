Tunus'ta Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı Gerçekleşti

Tunus'ta Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı Gerçekleşti
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Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı'na 200'ün üzerinde firma katıldı. Türkiye'den Barem Ambalaj'ın temsilcisi, Tunus ve Cezayir pazarına yönelik ambalaj üretimindeki fırsatları ve hedeflerini aktardı.

Tunus'ta, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı gerçekleştirildi.

Başkent Tunus'ta yer alan Kram Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, Türkiye, Çin, İspanya, Fransa, Malezya, Fas ve Katar başta olmak üzere onlarca ülkeden 200'ün üzerinde firma katıldı.

Fuara Türkiye'den katılan Barem Ambalaj İhracat Müdürü Mehmet Uğur Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de sektörümüzde lider üreticiyiz, dünyada 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tunus pazarına yaklaşık üç yıl önce ofisimizi kurarak girdik." dedi.

Kuzey Afrika ülkeleri ve Tunus'a burada kurdukları ofisle hizmet verdiklerini belirten Pak, "Tunus'taki ambalaj fuarına yüzde 100 kartondan ürettiğimiz özel stant ile katıldık. Fuarda birçok Tunuslu firma ile ikili işbirliği fırsatı yakaladık. Hedefimiz Tunus pazarından diğer Afrika ülkelerine de hizmet vermek." diye konuştu.

Tunus ve Cezayir'deki hurma üreticilerinin neredeyse tamamının ambalaj ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Pak, şunları kaydetti:

"Tunus ve Cezayir'de ciddi bir potansiyeli olan hurma sektöründeki ambalaj üretimindeki eksikliği fark ettik. Şirketimiz bu eksik kısımları tamamlayarak ciddi bir müşteri potansiyeline ulaştı. Bu ülkelerdeki müşterilerimize özel üretim ile hizmet veriyoruz. Aldığımız ambalaj siparişlerin tamamını Türkiye'deki imalathanelerimizde üretip ihraç ediyoruz. Yakında kuracağımız kağıt fabrikasıyla kendi hammaddemizi de üretmeye başlayacağız."

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı bugün sona eriyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel
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