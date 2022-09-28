Tunus'ta Uluslararası Konfüçyüs Enstitüsü Günü Kutlandı
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TUNUS, 28 Eylül (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'taki Kartaca Üniversitesi'nde bulunan Konfüçyüs Enstitüsü'nde Tunuslu öğrenciler Peking Operası maskelerini boyuyor, 27 Eylül 2022. Tunus'taki Konfüçyüs Enstitüsü Salı günü başkent Tunus'ta Uluslararası Konfüçyüs Enstitüsü Günü'nü kutladı.
TUNUS, 28 Eylül (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'taki Kartaca Üniversitesi'nde bulunan Konfüçyüs Enstitüsü'nde Tunuslu öğrenciler Peking Operası maskelerini boyuyor, 27 Eylül 2022. Tunus'taki Konfüçyüs Enstitüsü Salı günü başkent Tunus'ta Uluslararası Konfüçyüs Enstitüsü Günü'nü kutladı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel