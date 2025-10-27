Tunus'ta Tutuklular İçin Gösteri Düzenlendi

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında tutuklananların aileleri, düzenledikleri gösteriyle İstinaf Mahkemesi duruşmasına sanıkların katılabilmesi talebinde bulundu.

Yakınları tutuklu Tunuslu aileler, başkent Tunus'ta İstinaf Mahkemesi yakınında gösteri düzenledi.

Göstericiler, adalet sistemini eleştirdi ve düzenlenecek duruşmaya sanıkların da katılmasını talep etti.

Dava kapsamında tutuksuz yargılanan aktivist Şeyma İsa, gösteride yaptığı konuşmada, davanın bugün görüleceğini hatırlatarak sanıklara duruşmaya katılması için herhangi bir tebligatın gönderilmediğini söyledi.

"Adil bir yargılanma istiyoruz." diyen İsa, sanıkların duruşmaya katılmasının engellenmesinin "tehdit ve sindirme" amacıyla yapıldığını savundu.

İsa, basına açık bir kamu davası yürütülmesini ve hakikatin ortaya çıkarılmasını isteyerek Tunus yargısının buna uzak durduğunu söyledi.

Tunuslu aktivist, sanıkların katılmadığı duruşmada haklarında 13 yıldan 66 yıla kadar ağır cezaların talep edildiğini hatırlattı.

Sanıklardan Abdulhamid el-Celasi'nin eşi Muniye İbrahim de duruşmanın 31 Ekim'den 27 Ekim'e alındığını ve avukatların müvekkilleriyle duruşma sürecini görüşemediğine dikkati çekti.

Muniye İbrahim, "Artık kanunlar ihlal edilmiyor, kanunsuzlukla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.