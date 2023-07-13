Tunus'ta Tutuklu Siyasi ve Gazetecilerin Serbest Bırakılması İçin Gösteri Düzenlendi

Tunus'ta devletin güvenliğine karşı komplo kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanan siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanlarının serbest bırakılması için gösteri düzenlendi. Gösteride, özgürlük ve hukuk vurgusu yapıldı ve tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Muhalefet, bu tutuklamaların demokrasiye aykırı olduğunu savunuyor.

Tunus'ta "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" suçlamasıyla 11 Şubat'tan bu yana tutuklu yargılanan onlarca siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanının serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

Başkentteki Tunus İstinaf Mahkemesinde görülen duruşma öncesi muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, "Yaşasın özgürlük, yaşasın hukuk", "Halk beraber milli birlik", "Tutukluları serbest bırakın" sloganları atıldı.

Cumhuriyet Partisi Sözcüsü Visam es-Sagir, gösteride yaptığı konuşmada, "Yetkililere yargı üzerindeki baskıyı kaldırmaları çağrısında bulunuyoruz. Bugün burada tüm siyasi taraflar, (Cumhurbaşkanı) Kays Said'in tek adam rejimine ve 25 Temmuz 2021'deki kararlarına karşı bir araya geldi. Bu haksız uygulamalar, muhalefeti birbirine yakınlaştırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır." dedi.

Sagir, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmakla suçlanan siyasi tutukluların" bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"Devletin güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise bu gibi soruşturmaları siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.