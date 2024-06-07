Tunus'ta Türk ve Tunuslu iş insanları arasında yatırım fırsatları görüşüldü

Tunus'ta Türk ve Tunuslu iş insanlarının katılımıyla iki ülke arasında yatırım fırsatlarının görüşüldüğü iş forumu düzenlendi.

Başkent Tunus'ta düzenlenen iş forumunun açılışına, Türkiye'nin Tunus Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, Büyükelçilik Baş Müsteşarı Belgin Ergüneş, Tunus Yatırım Ofisi (FIPA) Başkanı Celal Tebib, Türkiye'nin Tunus Ticaret Ataşesi M.Emre Semiz, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Tunuslu ve Türk iş insanları katıldı.

Büyükelçi Demircan'ın açılış konuşmasının ardından, FIPA Başkanı Tebib Tunus'taki yatırım imkanlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Tunus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok köklü ve güçlü olduğunu belirten Tebib, "Ülkeler arasında düzenlenen iş forumlarıyla iş insanlarının bir birlerini tanımarını ve yakınlaşmalarını hedefliyoruz. Türkiye sanayi alanında çok gelişmiş bir ülke, umarım Türk iş insanları Tunus'a önem vererek burada yatırım yapma kararı alırlar. Tunus'ta yatırım yapılabilecek çok sektör var, özellikle Tunus'ta üretilen malların ihracatını kolaylaştıran kanunlar mevcut. Biz de buraya yatırım yapmak isteyen iş insanlarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunus'un küçük bir ülke olmasına rağmen 3 bin 800'ün üzerinde yabancı firmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Tebib, bu şirketlerin 2023 yılında 800 milyon avro ciro yaptıklarını aktardı.

Ticaret Bakanı Bolat Tunus'u ziyaret edecek

İş forumunun açılışına katılan Büyükelçi Demircan AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye ile Tunus arasında iş insanları tarafından düzenlenen iş forumlarının arttığına dikkat çekti.

Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkileri özellikle ticaret ve sanayi zemininde geliştirmek ve buraya yatırım taşımak için iş insanlarının yoğun çaba sarfettiğini belirten Demircan, "Ülkeler arasında ilişkileri artırmak için elbette kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri önemli. İlişkileri daim kılan her şey ekonomiden geçiyor. Dolayısıyla İstanbul'da 5 Haziran'da Tunus ve Türkiye ticaret bakanlarının katılımıyla büyük bir iş forumu düzenlendi. İş forumunda, Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat bu ay sonunda Tunus'u ziyaret edeceğini duyurdu. Ayrıca Tunus'a başka sürpriz bakan ziyaretleri de olabilir." ifadelerini kullandı.

İş insanlarının Tunus'u ziyaretlerinin ilişkileri geliştirmede önemli rol oynadığını vurgulayan Demircan, İstanbul'da düzenlenen iş forumunda Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Gülsüm Bin Receb'in Ticaret Bakanı Bolat'ı Ekim ayında Tunus'ta düzenlenecek tarım fuarına davet ettiğini söyledi.

"Tunus-Türkiye iş forumunun düzenlenmesinde Büyükelçiliğin desteği çok büyük"

İş forumuna katılan Bemes Yapı İnşaat Turizm ve Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı Mutlu Alkan, Tunus'ta düzenlenen iş forumunun gerçekleştirilmesinde Türkiye Büyükelçiliğinin desteğinin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'de farklı sektörlerde yatırımları olduğunu belirten Alkan, "Türkiye'deki iş dünyasının Tunus'ta işbirliği yapabilmesi ve ihracatımızı arttırmak için 51 iş insanıyla berabere Tunus'a geldik. Çok farklı sektörlerden oldukça yüksek sayıda istihdam ve üretim yapan iş dünyasından arkadaşlarımız var. Özellikle yeni atanan büyükelçimizin göreve başlamasının ardından Tunus ile işbirliğinin çok ilerleyeceğini ve genişleyeceğine inanıyorum. Biz de bu gelişime destek olmak için Türkiye'den kalktık buraya geldik. Bu tür iş forumlarıyla ihracatımızın artacağını ve işbirliğimizin de gelişeceğini umuyorum." dedi.

Tunus Ticaret Ataşesi Semiz de, çok farklı sektörlerden 51 Türk iş insanının bu iş forumunda 100'ün üzerinde Tunuslu iş insanı ile bir araya geldiğini belirterek, bu tür etkinliklerin ülkemiz ihracatı ve yatırımları açısından önemine dikkat çekti.