Tunus'ta sosyal güvenceden yoksun yardımcı öğretmenlerden eylem

Tunus'ta sosyal güvenceleri bulunmayan yardımcı öğretmenler, mesleki statülerinin belirlenmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus Genel İşçi Sendikasının başkent Tunus'taki Genel Merkezi önünde toplanan yardımcı öğretmenler, taleplerinin yazılı olduğu pankartlar açarak hükümet aleyhinde sloganlar attı.

Gösteride Tunus Genel İşçi Sendikası ve Cumhurbaşkanı Kays Said'e yardımcı öğretmenlerin taleplerine cevap vermeleri çağrısı yapıldı.

Eyleme katılan yardımcı öğretmenlerden Olfa el-Vafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sosyal güvencemiz olmadan çalışıyoruz. Ayrıca bazı arkadaşlarımız yıl boyu çalışmalarına rağmen hala maaşlarını alamadı. Talebimiz, 2008'den bu yana tüm yardımcı öğretmenleri kapsayan kalıcı bir çözüm bulunması." diye konuştu.

Vafi, Sendikanın ve Cumhurbaşkanı Said'in yardımcı öğretmenler dosyasına el atmasını istediklerini vurguladı.

Tunus'ta 2008-2016 arasında yaklaşık 4 bin yardımcı öğretmen okullarda ders vermek üzere görevlendirilmişti.

Sosyal güvenceden yoksun yardımcı öğretmenler, çalışma koşullarının düzeltilmesi için zaman zaman bu tür gösterilerle seslerini duyurmaya çalışıyor.