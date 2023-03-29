Tunus'ta son 48 saatte 77 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta son 48 saat içerisinde Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 77 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkenin Cezayir ve Libya sınırına yakın kesiminde yer alan Tuzer, Medenin, Kasrin ve Cenduba kentlerinde güvenlik güçleri tarafından düzensiz göç girişimlerini engellemeye yönelik operasyonlarda Sahra Altı Afrika ülkelerine mensup 77 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin son 48 saatte Cezayir ve Libya sınırlarından yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri aktarılan açıklamada, gözaltına alınan göçmenlerin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.