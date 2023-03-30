Tunus'ta, siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi

Tunus'ta, 11 Şubat'tan bu yana düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklananların serbest bırakılması için gösteri yapıldı.

Tunus'ta, 11 Şubat'tan bu yana düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklananların serbest bırakılması için gösteri yapıldı.

Demokratik Akım Partisi, Demokratik Çalışma ve Özgürlükler Bloğu, Kutup Partisi ve İşçi Partisi tarafından oluşturulan İlerici Demokrat Güçler Koordinasyonu ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkent Tunus'taki Adalet Bakanlığı önünde düzenlediği gösteriye onlarca kişi katıldı.

"Siyasi tutuklulara özgürlük", "Özgürlüklerden taviz yok" ve "Kahrolsun darbe" sloganları atan kalabalık, siyasi tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamme Hammami gösteri sırasında basına yaptığı açıklamada, "siyasilerin, sırf iktidarın başındaki kişinin (Cumhurbaşkanı Kays Said) görüşüne muhalefet ettikleri için tutuklanmasına karşı olduklarını" söyledi.

Hammami, "Bugün darbeci yönetim, denetim organlarını, halkı temsil eden kurumları, muhalefeti, partileri ve hukukçuları saf dışı bırakmış ve böylece ülkedeki demokratik bütün kazanımları tehdit eder hale gelmiştir." dedi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi yetkililerinden Semira eş-Şevvaşi ise siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle ve onlara destek olmak için gösteri düzenlediklerini kaydetti.

Şevvaşi, "Protestolarımızı barışçıl yollarla sürdürüyor; demokrasiden uzaklaşmayı, mahkemelerin siyasilerin tasfiyesi için kullanılmasını, partilerin ülkenin siyasi haritasından dışlanmasını ve otoriter rejime karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi de 27 Mart'ta, tutuklananlarla dayanışma için süresiz oturma eylemine başladıklarını duyurmuştu.

Tunus'taki "siyasi gözaltı ve tutuklamalar"

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor.

Gözaltı dalgası, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif ile başladı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından Bahiri ve Butar'ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun'un da 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Son olarak Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Habib el-Luz'un "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.