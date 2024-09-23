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Tunus'ta Seçim Denetimi İçin Yasa Değişikliği Protesto Edildi

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Tunus'ta, seçimlerin denetlenmesinin Temyiz Mahkemesine devredilmesine yönelik öneri, insan hakları örgütleri ve bazı siyasi partilerin çağrısıyla başkentte protesto edildi. Göstericiler, özgürlüklerin kısıtlandığını vurgulayarak şeffaf seçim talep etti.

Tunus'ta, seçimlerin denetlenmesinde yetkinin İdare Mahkemesinden Temyiz Mahkemesine devredilmesine ilişkin yasa değişikliğine gidilmesi için yapılan öneri protesto edildi.

Ülkede 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, 33 milletvekilinin, seçim sürecinin denetlenmesinin Temyiz Mahkemesine devredilmesi yönünde öneri sunmasının ardından insan hakları örgütleri ile sağ ve liberal eğilimli bazı partilerin çağrısıyla başkent Tunus'ta gösteri düzenlendi.

Habib Burgiba Caddesi'ndeki eylemde, "diktaya hayır, zulme hayır", "yargının görevlendirilmesine hayır" sloganları atıldı; yargıya müdahale edildiği, özgürlüklerin kısıtlandığı ifade edilerek seçimlerin şeffaf şekilde yapılması istendi.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak katılan iş adamı Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Adaylıkları kabul edilmeyenlerden bazı kişiler, Tunus İdare Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Tunus İdari Mahkemesi 2 Eylül'de, Said öncesi hükümet koalisyonunu oluşturan Nahda Hareketi Partisinden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, eski bakanlardan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin çalışma arkadaşı İmar Deymi'nin adaylıkları önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde karar almıştı.

Seçim kurulu, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığı gerekçesiyle seçimlerde daha önce açıklanan 3 adayın yarışacağını duyurmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi, 14 Eylül'de yargı kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından 3 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine başvuruları reddedilen 3 kişinin adaylıklarının onaylanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Ala Hammoudi - Güncel

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