Tunus'ta Sahra Altı Afrika ülkelerinden 65 düzensiz göçmen yakalandı

Sahra Altı Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Tunus'a gelen 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahra Altı Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Tunus'a gelen 65 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını duyurdu.

Cezayir-Tunus sınırını geçen düzensiz göçmenlerin ülkenin güneyinde yer alan Kasrin ve Tuzer kentlerinde yakalandıklarını aktaran Cebabli, gözaltına alınan göçmenlerin adli mercilere sevk edildiğini belirtti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.