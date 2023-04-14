Tunus'ta protesto için polis karakolu önünde kendini ateşe veren futbolcu öldü

Tunus'un Kayravan kentinde geçen hafta polis karakolu önünde kendini ateşe veren futbolcu Nizar el-İsavi hayatını kaybetti.

İsavi'nin ailesi, bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören 35 yaşındaki futbolcunun kurtarılamadığını duyurdu.

Tunuslu futbolcu, 6 Nisan'da sosyal medya hesabından canlı yayımladığı videoda, bir esnafla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle güvenlik güçlerine başvurduğunu, ancak şikayetine karşılık terörle suçlandığını ve bu durumu hazmedemediği için kendini ateşe vereceğini söylemişti.

Devletin fiyat sınırlaması getirdiği muzu yüksek fiyattan sattığı için esnafla tartıştığını belirten İsavi, "Polisin dikkatini satıcılardan birinin muzu pahalıya sattığına çekmek için şikayette bulundum. Satıcının, yasayı ihlal ettiğini ve belirlenen satış fiyatının üzerinde para istediğini anlattım. Buna rağmen polisler beni terörizmle ve terör örgütleriyle bağlantılı olmakla suçladılar." demişti.

Yaptığı açıklamanın ardından protesto için polis karakolu önünde kendini ateşe veren İsavi, 6 Nisan Perşembe gününden bu yana Kayravan Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu.

Tunus'ta uzun yıllar 1. lig takımlarından Gafsa ve Monastir'de futbol oynayan İsavi, son olarak 2. ligdeki Gavsa Kafile'de top koşturuyordu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ramazan ayı başında muz satışlarına fiyat sınırlaması getirmesi üzerine ülkenin bazı bölgelerinde manav ve müşteriler aralarında fiyat anlaşmazlıklarından ötürü sürtüşmeler ve kavgalar yaşanıyor.