Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi'nin 12 yıl hapis cezası aldığı belirtildi

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi, 'devletin yapısını değiştirmeye çalışmak' suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Musi'nin yargılanmasına neden olan suçlamalar arasında 'yalan haber yaymak' da bulunuyor.

Tunus'taki Mozaik FM'in haberine göre, Musa'nın 2023 yılının Ekim ayında başlayan davasında "yalan haber yaymak" ve "devletin yapısını değiştirmeye çalışmak" suçlamalarıyla yargılandığı ifade edildi.

Musi'ye, eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemine benzer bir yönetim tesis etmeye çalıştığı suçlamasının yöneltildiği aktarıldı.

Tunus Ceza Mahkemesi'nin Musi'ye yöneltilen suçlamalar sebebiyle 12 yıl hapis cezası verdiği, partinin yöneticilerinden Meryem es-Sesi'nin de aynı dava kapsamında 2 yıl hapis cezası aldığı kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede sistem değişikliğinin yolunu açan 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlarını" destekleyen Musi, sonraki süreçte siyasi partilere yönelik tutumundan dolayı Said'e karşı cephe almıştı.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
