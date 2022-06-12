Tunus'ta orduyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci hakkında soruşturma açıldı - Haberler

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Tunus'ta orduyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci hakkında soruşturma açıldı

AA - Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
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Tunus'ta orduyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci hakkında soruşturma açıldı

Tunuslu gazeteci Salih Atiyye hakkında, orduyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Tunuslu gazeteci Salih Atiyye hakkında, orduyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Atiyye'nin avukatı Semir bin Ömer, müvekkilinin, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamalarla ilgili yargıya intikal eden konu hakkında Facebook sayfasından paylaşımda bulundu.

Bin Ömer, askeri savcılığın, "halkı silahla birbirine saldırmaya sevk etme, kargaşa çıkarma, ordunun itibarını zedeleme" suçlarından Atiyye hakkında soruşturma açılmasına ve pazartesi günü ifadesi alınıncaya kadar gözaltında tutulmasına karar verdiğini bildirdi.

Atiyye, 11 Haziran'da Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in orduya, 16 Haziran'da kamu kurumlarında yapılması planlanan grev nedeniyle Tunus Genel İşçi Sendikasının (TGİS) ofislerini kapatma yetkisi verdiğini ancak ordunun buna karşı çıktığını ve bu durumdan da TGİS yetkililerini haberdar ettiğini" söylemişti.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel

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