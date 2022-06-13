Tunus'ta 'ordunun itibarını zedelemek' ile suçlanan gazeteci tutuklandı

Tunus'ta orduya ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Salih Atiyye'nin tutuklandığı bildirildi.

Tunuslu gazetecinin avukatı Semir Bin Ömer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Tunus'taki Askeri Mahkeme üyesi soruşturma hakimi, gazeteci Atiyye'nin Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamalarından dolayı tutuklu yargılanması yönünde karar aldı." ifadesini kullandı.

Avukat Bin Ömer, müvekkilinin basın özgürlüğü kanuna göre susma hakkını kullandığını ve soruşturma hakiminin sorduğu sorulara cevap vermeyi reddettiğini belirtti.

???????- Orduyla ilgili açıklamalarının ardından soruşturma açılmıştı

Tunuslu gazeteci Atiyye, 11 Haziran'da Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in orduya, 16 Haziran'da kamu kurumlarında yapılması planlanan grev nedeniyle Tunus Genel İşçi Sendikasının (TGİS) ofislerini kapatma yetkisi verdiğini ancak ordunun buna karşı çıktığını ve bu durumdan da TGİS yetkililerini haberdar ettiğini" öne sürmüştü.

Attiye'nin orduya ilişkin iddialarının ardından 12 Haziran'da açıklamada bulunan avukatı Bin Ömer, askeri savcılığın, "halkı silahla birbirine saldırmaya sevk etme, kargaşa çıkarma, ordunun itibarını zedeleme" suçlarından Atiyye hakkında soruşturma açılmasına ve pazartesi günü ifadesi alınıncaya kadar gözaltında tutulmasına karar verdiğini duyurmuştu.