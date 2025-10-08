Tunus'ta Öğrenciler Filistin Direnişine Destek İçin Gösteri Düzenledi

Tunus'ta öğrenciler İsrail'in 2 yıldır Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Tunus Genel Öğrenci Birliğinin çağrısıyla çok sayıda genç, başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplandı.

Yürüyüş düzenleyen öğrenciler Filistin direnişine destek sloganları attı, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı kınadı.

Tunus Genel Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Vesim bin Mesud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küresel vicdanı canlandırmak ve hak bir dava olarak Filistin davasına dikkati çekmek için Aksa Tufanı'nı anıyoruz." dedi.

Bin Mesud, "Aksa Tufanı, tüm halklara bu toprakları ablukadan, adaletsizlikten ve eskiden beri süren katliamlardan kurtaracak tek çözümün direniş olduğunu hatırlatmaktadır." diye konuştu.

Tunus'un çeşitli bölgelerinde İsrail karşıtı protestolar düzenlediklerini belirten bin Mesud, İsrail'e destek veren Carrefour'un genel merkezi önünde de protesto düzenlediklerini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 20 binden fazlası çocuk ve 10 bini aşkını kadın olmak üzere 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti.