Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi, partisini suçlama çalışmasının başarısız olduğunu söyledi

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Nahda Hareketini suçlayacak bir şey bulmak için 10 aydır devam eden uğraşının başarısız olduğunu belirtti.

Nahda Hareketinin Facebook sayfasından paylaşılan videoda, Gannuşi'nin 8 Mayıs 1991'de Tunus Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin düzenlenen anma toplantısındaki açıklamalarına yer verildi.

Partisinin hesap vermekten korkmadığını ifade eden Gannuşi, "Nahda'yı suçlu gösterecek bir şey bulmak için 10 aydır devam eden çalışma başarısız oldu. Hesap sormak istediklerini söylüyorlar. Buyurun sorun." dedi.

Gannuşi, Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahiri'yi suçlayarak alıkoyanların onu serbest bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Tunus Üniversitesinde eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali döneminde sendikalaşma ve eylem yapma özgürlüğü için düzenlenen protestolar sırasında iki öğrenci hayatını kaybetmiş, birçok öğrenci yaralanmıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu yapılacağını, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ise 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, referandum sürecinde ulusal diyalog hakkında bir kararın yakında açıklanacağını ifade etmişti.