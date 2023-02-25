Tunus'ta Nahda Hareketi'nden ülkedeki 'siyasi gözaltılara' tepki Açıklaması

Tunus'ta Nahda Hareketi, 13 Şubat'tan bu yana devam eden gözaltı furyasının ülkenin sorunlarını çözmeyeceğini aksine onu diktatörlüğe götüreceğini belirtti.

Tunus'ta Nahda Hareketi, 13 Şubat'tan bu yana devam eden gözaltı furyasının ülkenin sorunlarını çözmeyeceğini aksine onu diktatörlüğe götüreceğini belirtti.

Ülkede siyasilerden, aktivistlere, işadamları ve hakimlere kadar pek çok kişiye uzanan gözaltılara tepkiler gelmeye devam ediyor.

Nahda Hareketi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gözaltılar, muhaliflere göz dağı verilmesi ve önde gelen isimlerinin uydurma suçlamalarla hedef alınması, vatandaşların sorunlarını çözmez ve ülkedeki krizi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmekten başka bir işe yaramaz. Üstüne üstlük ülkeyi hızlı bir şekilde diktatörlüğe, işkenceye, sistematik baskı ve sindirmeye doğru götürür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, pek çok kişiyi kapsayan keyfi gözaltılar kınandı ve gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi.

Bugün Tunus'ta Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek ile siyasi aktivist Şeyma İssa ve avukat Rıza Bilhac'ın tutuklandığı belirtilmişti.

Tunus'ta birçok siyasi, gazeteci ve STK temsilcisi gözaltına alındı

Tunus'taki "gözaltı dalgası" 13 Şubat'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş adamı Kemal Latif'in gözaltına alınmasıyla başladı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından Bahiri ve Butar'ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun'un ise 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildiği duyuruldu.

Son olarak 25 Şubat'ta eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi gözaltına alınmıştı.