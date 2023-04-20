Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Gannuşi'nin tutuklanma kararına tepki Açıklaması

Tunus'taki Nahda Hareketi, liderleri eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin "haksız ve siyasi bir kararla" tutuklandığını belirterek kararı kınadı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, liderleri eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin "haksız ve siyasi bir kararla" tutuklandığını belirterek kararı kınadı.

Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamayla Gannuşi'nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Bu haksız ve siyasi kararı şiddetle kınıyoruz. Darbe iktidarı sosyal, ekonomik ve toplumsal alandaki başarısızlıklarını 82 yaşındaki Gannuşi'nin tutuklanması suretiyle örtbas etmeyi amaçlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Gannuşi'nin ömrünün diktatörlük rejimiyle mücadele içinde geçtiği vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Raşid el-Gannuşi, iç barışı etkileyecek ve adli kovuşturmayı gerektirecek herhangi bir kışkırtıcı açıklama yapmadı, suç işlemedi. Gannuşi'ye yönelik suçlamalar onun haksız yere tutuklanmasını örtmek için kasten ileri sürülen suçlamalardır. Nahda Hareketi, barış ve nezaket ilkelerine bağlı kalarak meşru ve medeni mücadelesini devam ettirmeye kararlıdır."

Eski Tunus Meclis Başkanı, Nahda Hareketi lideri Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince iftar vakti evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesince bugün sabaha karşı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tunus'taki "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturması

Tunus'ta bir süredir siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı dalgası yaşanıyor.

Gözaltılar "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif ile 11 Şubat'ta başladı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındıktan bir süre sonra tutuklu yargılanacaklarını duyurdu.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun da 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Habib el-Luz ise "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.