Tunus'ta Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Venisi tutuklandı

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturması kapsamında, 6 Eylül'de gözaltına alınan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Munzir el-Venisi'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Venisi'nin avukatı Murad el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Terörle Mücadele Mahkemesinde görülen duruşmayla ilgili bilgi verdi.

Soruşturma hakiminin "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Venisi'nin tutuklu yargılanmasına karar verdiğini belirten Ubeydi, "Soruşturma hakimi, Venisi'ye yönelik suçlamaların ağır olduğunu bu yüzden serbest kalmasına izin veremeyeceğini söyledi. Karara itiraz ettik, kararın önümüzdeki hafta mahkeme tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz." dedi.

Venisi'nin tutuklanmasına ilişkin Tunuslu yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aralarında eski Başbakan Şahid'in de olduğu 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı

Terörle Mücadele Yargı Merkezi Sözcüsü Hanan Kadaş, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, aralarında eski Başbakan Yusuf Şahid'in de bulunduğu 12 kişi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Söz konusu 12 kişinin tamamının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirten Kadaş, 2016-2020 arasında Başbakanlık yapan Yusuf Şahid, eski Cumhurbaşkanlığı Divan Ofisi Müdürü Nadiye Ukaşe, eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin oğlu Muaz el-Gannuşi, eski Devlet Bakanı Lutfi Zeytun, eski Ulusal Güvenlik Başkanı ve eski Bahreyn Büyükelçisi Kemal el-Kızani, yazar, gazeteci ve eski Milletvekili Mahir Zeyd gibi isimlerin tutuklama kararı çıkarılanlar arasında bulunduğu bilgisini aktarmıştı.

"Devletin güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, siyasilerin "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise bu gibi soruşturmaları siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.