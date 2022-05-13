Tunus'ta muhalif parti liderine 'kamu düzenini bozmak' suçlamasıyla soruşturma

Tunus'taki Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi hakkında "kamu düzenini bozmak ve hükümetin işlerini aksatmak" suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Genel Sekreter Şevaşi, konuyla ilgili Facebook sayfasından açıklama yaptı.

Şevaşi, "Az önce Tunus'taki Avukatlar Sendikası şubesi tarafından, hakkımda 'kamu düzenini bozmak ve hükümetin işlerini aksatmak' suçlamasıyla Bin Arus Asliye Mahkemesine sevk etme kararı alındığı konusunda bilgilendirildim." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Şevaşi, kararın, Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla ve Adalet Bakanı Leyla Ceffal'ın talebiyle alındığını iddia etti.

Kendisine yöneltilen suçlama hakkında ayrıntı vermeyen Şevaşi, 12 Mayıs'ta bir radyo programında yaptığı açıklamada, Başbakan Necla Buden'in Cumhurbaşkanı Kays Said'e istifasını sunduğunu ancak Said'in istifayı kabul etmediğini öne sürmüştü.

Şevaşi, 28 Eylül 2021'de yaptığı başka bir açıklamada ise Cumhurbaşkanı Said'in yasama ve yürütme yetkilerini devraldığı olağanüstü kararlarına karşı kendi partisinin de aralarında bulunduğu 4 partinin bir araya gelerek Demokratik Güçler İttifakı'nı kurduğunu bildirmişti.

Tunuslu siyasi lider, İlyas el-Fahfah'ın 20 Şubat 2020'de kurduğu hükümette Ağustos 2020'ye kadar Tunus Devlet Mülkleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.