Tunus'ta Muhalif Lider Abir Musi 2 Yıl Hapis Cezası Aldı

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Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açılan davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Musi'nin karara itiraz hakkı bulunuyor.

Tunus'ta muhalif Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi'nin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açılan davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Tunus haber ajansı TAP'ın Musi'nin savunma heyeti üyelerinden Nafi el-Aribi'ye dayandırdığı haberde, Tunus İlk Derece Mahkemesi'nin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Musi aleyhinde açılan davada kararını açıkladığı ifade edildi.

Musi'nin, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ancak karara temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Söz konusu dava, Yüksek Seçim Kurulu'nun Musi aleyhinde açtığı ikinci dava olma özelliği taşıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede sistem değişikliğinin yolunu açan 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlarını" destekleyen Musi, sonraki süreçte siyasi partilere yönelik tutumundan dolayı Said'e karşı cephe almıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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