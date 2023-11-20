Tunus'ta muhalefetten "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimlerini boykot çağrısı

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, 24 Aralık'ta yapılacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerini boykot etme çağrısında bulundu.

Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, 24 Aralık'ta yapılacak "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerinin iktidar için "hayal kırıklığı" olacağını belirten Şabi, "Yüksek Seçim Kurulu, bağımsızlığını yitirdi ve iktidarın kontrolüne girdi. Seçimler, Cumhurbaşkanı Kays Said'in tek adam rejimini meşrulaştırmayı hedefliyor. Ulusal Kurtuluş Cephesi olarak 24 Aralık seçimlerini boykot etme kararı aldık. Diğer siyasi partilere ve halkımıza da seçimleri boykot etmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Seçimlere katılımın düşük olacağını söyleyen Şabi, "Şu anki siyasi krizden tek çıkış noktası geniş katılımlı ulusal diyalog yoludur. Onlarca aktivist ve siyasetçinin hapsedildiği ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı bu siyasi iklimde seçimlere katılım mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta geçen yıl kabul edilen yeni anayasaya göre "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey"in parlamentonun ikinci kanadını oluşturması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey için ülkede ilk defa yapılacak iki turlu seçimlerin ilk turunun 24 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Said, ilk turda salt çoğunluğu sağlayanın çıkmadığı seçim bölgelerinde en çok oy alan iki adayın ikinci turda yarışacağını açıklamıştı.

Seçimler için 7 bin 777 kişi adaylık başvurusu yapmıştı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimlerine ülke genelinde 7 bin 777 adayın başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

Buasker, adayların yüzde 22'sinin 35 yaş altı gençlerden, yüzde 14'ünün ise kadınlardan oluştuğunu açıklamıştı.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerinde, büyük çoğunluğu kasaba olmak üzere 2 bin 155 seçim bölgesinde 279 yerel meclis (Belediye Meclisi sayısında) için üye seçimi yapılacak.

Muhalefette yer alan İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Demokratik Akım Partisi ile Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok Partileri de 28 Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada, Tunusluları "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerini boykot etmeye" çağırmıştı.

Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta Halk Meclisinin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla ikinci bir parlamentonun kurulacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.