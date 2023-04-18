Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne 'Gannuşi' yasağı

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Emek ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, cephenin faaliyet gösterdiği binaya girişlerinin ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapmak istemelerinin güvenlik güçleri...

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Emek ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, cephenin faaliyet gösterdiği binaya girişlerinin ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapmak istemelerinin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini söyledi.

Eski Sağlık Bakanlarından Mekki, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Mekki, "Ulusal Kurtuluş Cephesi, 31 Mayıs 2022'de Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koaalisyonu, Nahda Hareketi, Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Emek ve Başarı Partisi ile Tunus İrade Partisinin desteğiyle, darbeye karşı durmak için oluşturulan bir girişim. Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin dün gözaltına alınmasının ardından bu olayı değerlendirmek üzere sabah saatlerinde basın toplantısı yapmak istedik. Fakat güvenlik güçleri cephe merkezine girmemize izin vermediler." dedi.

Merkezlerinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alınmasına anlam veremediklerini belirten Mekki, İçişleri Bakanlığının Nahda Hareketi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinin bir araya gelmesini önlemek için olağanüstü hal yasasına dayanarak bu yönde bir karar alındığının kendilerine iletildiğini açıkladı.

Mekki, Gannuşi ile Nahda Hareketi ileri gelenlerinden Muhammed el-Kumani ve Hasan Bilkasım'ın da gözaltına alındığını kaydetti.

Gannuşi dün iftar vaktinde gözaltına alınmıştı

Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından dün iftar saatinde gözaltına alınmıştı.

Gannuşi'nin gözaltına alınması üzerine Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine yönelik ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" için muhalefete çağrıda bulunulmuştu.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının "oldukça tehlikeli bir gelişme" nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istenmişti.

Öte yandan yerel medyadaki haberlerde, "Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması üzerine Gannuşi'nin gözaltına alındığı" iddia edilmişti.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.