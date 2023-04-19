Tunus'ta muhalefet partisi, bazı parti merkezlerinin kapatılmasına tepki gösterdi

Tunus'ta muhalefetteki Cumhuriyet Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'i "özgürlükleri hedef alan tutumların ve partilerin yasaklanmasının" ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Cumhuriyet Partisi, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gözaltına alınması ve bazı partilere ait binaların kapatılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Örgütlenme ve parti kurma hakkının engellenemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Nahda Hareketi'ne karşı alınan önlemler, kamu önünde, şeffaflıkla ve hukuka saygı bağlamında faaliyet gösteren Nahda taraftarlarının çalışmalarını yeraltına çekmesine neden olabilir." uyarısında bulundu.

Tunus'un Zeynel Abidin bin Ali döneminde tanık olduğu baskı atmosferine dönmesinin tehlikeli sonuçları olacağına dikkati çekilen açıklamada, "Ülkede siyasilere yönelik tutuklamalar, bir bütün olarak tüm partileri ilgilendiren bir konu. Cumhurbaşkanı Said'i, gerginliği arttıran, özgürlüklere darbe vuran, her görüşten partinin meşru taraftarlarının haklarına engel olan adımlar hakkında dikkatlice düşünmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gannuşi'nin gözaltına alınması ve parti binalarının kapatılması

Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından 17 Nisan'da iftar saatinde gözaltına alınmıştı.

Gannuşi'nin gözaltına alınması üzerine Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine yönelik ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" için muhalefete çağrıda bulunulmuştu.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının "oldukça tehlikeli bir gelişme" nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istenmişti.

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi de 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri merkez ile Nahda Hareketi merkezinin kapatıldığını bildirmişti.

Tunus İrade Partisi tarafından yapılan açıklamada da ülke yetkililerinin, partinin başkent Tunus'taki genel merkezini kapattığı duyurulmuştu.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.