Tunus'ta muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Said'i seçim ihlali yapmakla suçladı

Tunuslu muhalefet partileri, ülkede devam eden yeni Anayasa referandumunda Cumhurbaşkanı Kays Said'i seçim ihlali yapmakla itham etti.

Tunus İşçi Partisi, Cumhuriyet Partisi, Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ile Kutup Partisi tarafından oluşturulan Referanduma Karşı Ulusal Girişim yazılı açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanı Said'in sabah saatlerinde devlet televizyonuna verdiği demecin seçim yasakları arasında olduğu belirtilen açıklamada, "Sözde yeni cumhuriyet projesi sahibi (Kays Said), seçim kanunu ve adetlerini açıkça ihlal ederek, devlet televizyonunda referanduma sunulan Anayasa taslağı lehinde propaganda yaptı." ifadelerine yer verildi.

Said'in referanduma ilişkin açıklamalarını oy kullanırken de devam ettirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Said, oy verme merkezinin önündeki konuşması ile hukukun en basit kuralını görmezden gelerek muhaliflere yönelik gerilimi artırdı. Bütün bunlar Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun sessizliği sırasında gerçekleşti."

Cumhurbaşkanı'nın referanduma ilişkin açıklamaları sabah saatlerinde devlet televizyonunda yayımlanmış Said ayrıca oy kullandıktan sonra da gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Said, bazı partileri "referandum sırasında kriz uydurmakla ve halkın dikkatini gerçek sorunlardan uzaklaştırmak için yapay sorunları ortaya atmak"la suçlamıştı.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her ne taraftan olursa olsun tüm seçim ihlallerinin dikkatlice incelendiğini bildirmişti.

Tunuslu STK: Birçok seçim ihlali kaydettik

Referandumda seçim gözleme görevini yerine getiren Tunuslu sivil toplum kuruluşu Tunus Adil ve Demokratik Seçimler Derneği (ATID), referandum sırasında birçok seçim ihlali kaydettiklerini açıkladı.

ATID Başkanı Muaz el-Hamruni düzenlediği basın toplantısında, "Gözlemcilerin engellenmesi, seçmen listelerinde yaş ayrımının olmaması ve bazı seçim merkezlerinde oy kullanma gizliliğine dikkat edilmemesi gibi birçok seçim ihlali kaydettik." dedi.

Hamruni, Cumhurbaşkanı Said'in sabah saatlerinde yaptığı açıklamayı da seçim ihlali olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Öte yandan Tunus Gazeteciler Derneği de yayımladığı yazılı açıklamada, bir dizi yerli ve yabancı gazetecinin referandumu takip sırasında taciz ve engellemeye maruz kaldığını bildirdi.

Anayasa referandumunda oy verme işlemi devam ediyor

Tunus'ta yeni Anayasa için yapılan referandumda yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhammed et-Tilili el-Mansuri, seçimlere dair yaptığı açıklamada saat 14.00'e kadar referanduma katılımın yüzde 12,6 olarak gerçekleştiğini söyledi.

30 Haziran'da kamuoyuna duyurulan 142 maddelik Anayasa taslağının oylandığı referandum için ülke genelinde 4 bin 534 merkezde oy verme işlemi saat 22.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışında kayıtlı 348 bin 876 seçmenin ise 298 merkezde kurulan 378 sandıkta 23-24-25 Temmuz'da 08.00 ile 18.00 arasında oy kullanacağı açıklanmıştı.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu, ilk 3,5 saatte referanduma katılımın yüzde 6,32 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.