Tunus'ta Mescid-i Aksa ve Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Tunus'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması ve Filistinlilerin tutuklanması protesto edildi.

Filistin'in Dostları Derneği üyeleri tarafından düzenlenen protestolarda göstericiler, Filistin direnişine destek verirken, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlilere yapılan sistematik öldürme ve tutuklamalarını kınadı.

İsrail bayrağı yakan göstericiler, Filistinlilere destek sloganları attı.

AA muhabirine konuşan Filistin'in Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Beşir el-Hudari, Filistin halkına dayanışma ve destek mesajları vererek, Filistinlilerin İsrail karşısında yalnız olmadığını, Tunus halkının ve Arap ülkelerinin Filistin'e destek olmak için fedakarlıkta bulunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Direniş olmadan ve bu direniş desteklenmeden Filistin'in özgürleşemeyeceğini vurgulayan Hudari, "Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, istisnasız tüm İslam ümmetinindir." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının İsrailli Yahudilerin Hamursuz Bayramı'na denk gelmesiyle, kutsal ayın başından bu yana Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da tansiyon sürekli yükseliyor.

İsrail, 23 Nisan'da Kudüs'teki Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş) Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına da kısıtlamalar getirmişti.