Tunus'ta Merzuki başkanlığındaki Arap Konseyi: Suriye halkının kendi kaderini tayin hakkını destekliyoruz

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi, Suriye halkının kendi kaderini tayin hakkına tam destek verdiklerini açıkladı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin başkanlığını yürüttüğü Arap Konseyi, Suriye'deki iç savaşın 11. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Suriye devrimi 11. yıl dönümüne, Suriye halkının yaşam, ekonomik ve güvenlik koşulları açısından çöküşünün gölgesinde giriyor. Milyonlarca Suriyeli kamplarda, göçlerde ve cenazeler arasında dağıldı. Bu süreçte kirli bir savaşın kurbanı olan yüzbinlerce insan ya şehit oldu ya da engelli kaldı." ifadelerine yer verildi.

Suriyelilere "devrime bağlı kalma" çağrısı yapılan açıklamada, "Arap Konseyi, Suriye halkının kendi kaderini tayin etme, diktatörlükten kurtulma, özgürlük ve egemenlik hakkına tam destek veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Merkezi Tunus'ta bulunan Arap Konseyi, 26 Temmuz 2014'te birçok Arap aydını tarafından kuruldu. Konseye, 2011'de Arap Baharı olarak isimlendirilen süreçte öne çıkan isimler de destek veriyor.

Merzuki başkanlığındaki Konseyde Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli kadın aktivist Tevekkül Kerman ve Mısırlı muhalif siyasetçi Eymen Nur, Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

Konsey, hedefini; Arap Baharı devrimlerinin korunması, demokrasi inşası ve özgürlükleri savunmak olarak açıklıyor.