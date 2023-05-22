Tunus'ta 'medya mensuplarına yönelik baskı' protesto edildi

Tunus Gazeteciler Sendikası, "ülkedeki medya mensuplarına yönelik baskıları" protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Onlarca gazeteci, sendika binası önünde düzenlenen gösteriye katıldı. Gazeteci Ziyad el-Hani, burada yaptığı konuşmada, yeni iletişim yasasının meslektaşlarını mağdur ettiğini belirtti.

Hani, "Gazetecilik mesleğini düzenleyen yeni iletişim yasası kapsamında yargılanan tüm arkadaşlarımız ile dayanışma için bu eyleme katıldık. Kimse hukukun üstünde değil, medyayı kötü emellerine alet etmek isteyenleri engelleyen basın suçlarına özel kanun var, herkes bu kanun önünde eşittir." dedi.

Tunus Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada da medya mensuplarını hedef alan yeni iletişim yasası eleştirilerek, özel radyo istasyonu "Mozaik FM" çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlyas el-Garbi ile Hesem el-Mekki, ülkedeki resmi kurumlara ilişkin gelişmeleri anlattıkları programından rahatsız olan güvenlik güçlerine ait bir sendikanın şikayeti üzerine haklarında açılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı.

Gazetecilere yönelik soruşturmaların açılmasını kolaylaştıran yeni iletişim yasasından dolayı birçok gazeteci arkadaşımız mağdur oldu."

Tunuslu gazeteci 5 yıl hapis cezası aldı

Mozaik FM'nin Kayravan muhabiri Halife el-Kasımi de Mart 2022'de yaptığı bir programda "güvenlik sırlarını ifşa ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınmış, yapılan itiraz üzerine bir hafta sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kasımi, 17 Mayıs'ta "terörle mücadele yasası" kapsamında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tunus'ta geçen yıl yürürlüğe giren yeni iletişim yasası uyarınca "yalan haber yaymak"la suçlananlara 5 yıl hapis cezası veriliyor.