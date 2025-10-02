Tunus'ta Küresel Sumud Filosuna İsrail Saldırısı Protesto Edildi

Tunus'ta, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısı protesto edildi.

Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti.

Tunus'tan filoya katılan aktivistlerin sesli mesajlarının paylaşıldığı gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları açıldı.

Gösteride konuşan Mağrip Sumud Konvoyu üyesi Cevahir Şenne, İsrail'in filoya yönelik saldırılarının kendilerini yıldıramayacağını, filonun yoluna devam edeceğini söyledi.

Filoda yer alan eşi Vail Nevvar ile devamlı iletişim halinde olduklarını belirten Şenne, eşinin teknedeki diğer aktivistlerle beraber morallerinin çok iyi olduğunu ve yollarına devam edeceklerini belirttiğini söyledi.

Uluslararası kamuoyunu filoya ve Gazze'ye yapılan saldırılara karşı durma çağrısı yapan Şenne, Küresel Sumud Filosu'nu yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.