Haberler

Tunus'ta Küresel Sumud Filosu'na Dron Saldırısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus limanında dron saldırısı yapıldığını açıkladı. Albanese, diğer iki teknenin de korunmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade: Son dönemde radikalleşti

Saldırganın babasından ilk ifade: Polise şikayet edecektim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya Milli Takımı'ndan Osimhen açıklaması

Nijerya'dan Osimhen sitemi: Galatasaray izin vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.