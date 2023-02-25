Tunus'ta kötüleşen ekonomik durumlar protesto edildi

Tunus'un çeşitli kentlerinde ülkede kötüleşen sosyal ve ekonomik durumları protesto için gösteriler düzenlendi.

Tunus'un çeşitli kentlerinde ülkede kötüleşen sosyal ve ekonomik durumları protesto için gösteriler düzenlendi.

Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (TGİS) çağrısıyla Bace, El- Kaf, Silyana, Kafsa, El-Mehdiyye kentlerinde toplanan binlerce kişi, ülkedeki sosyal ve ekonomik durumları protesto etti.

Bace'deki gösteride konuşan TGİS Genel Sekreter Yardımcısı Sami et-Tahiri, " Yoksulluk, sefalet, acı içinde yaşayan, yolsuzluk ve otoriter devlet sistemine maruz kalan tüm Tunusluların ve tüm emekçilerin sesini duyurmak için buradayız." dedi.

Otoriteryanizme karşı tek vücut olmak ve bununla mücadele etmek gerektiğini belirten Tahiri, "Özgürlük, onur, sosyal adalet, istihdam için devrim gerçekleştirdik ama kötüleşen sosyal durumlardan başka bir şey görmedik." ifadelerini kullandı.

Halkın en basit insani gereksinimlerden yoksun olduğunu, sağlık, eğitim ve ulaşım sektörünün çöktüğünü vurgulayan Tahiri, "Devrimden sonra arka arkaya gelen hükümetlerin başarısızlığından kaynaklanan bu yıkım karşısında artık susmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Tahiri, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarını açıkladığı 25 Temmuz 2021'de ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını temenni ettiklerini ancak bunun gerçekleşmediğine işaret etti.

TGİS, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "sendikal haklar ve ülkedeki ekonomik durumu protesto" için çeşitli sektörlerde grev ve bazı kentlerde gösteriler düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Kays Said, TGİS'in grev duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, sendikal hakların Anayasa tarafından güvence altına alındığını ancak bu hakların siyasi hedeflere ulaşmak için öne sürülemeyeceğini belirtmişti.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş, iki ay sonra da yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağlamıştı.

Said'in 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapıldı.

Genel seçimlerin ilk turunda seçmenlerin sadece yüzde 11,22'sinin sandığa gitmesi, muhalefetin Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetini tartışmaya açmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır devam eden ekonomik krizin daha da derinleştiği Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.