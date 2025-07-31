Tunus'ta Kara Taşımacılık Sektöründe Grev Devam Ediyor

Tunus'ta kara taşımacılığı sektöründe ikinci gününe giren grev, trafikte aksamalara yol açıyor.

Tunus Genel İşçi Sendikası, (UGTT), hükümetle yapılan görüşmelerde taleplerin karşılanmaması nedeniyle kara yolu taşımacılığı sektöründe dün itibarıyla ülke çapında 3 günlük grev ilan etti.

Sendika, kara taşımacılığı işçilerinin "kötüleşen çalışma koşulları ve asgari iş güvenliği standartlarının yetersizliğine tepki gösterdiğini" belirtti.

UGTT'ye bağlı Genel Taşımacılık Sendikası ise yaptığı açıklamada, grevin ikinci gününde de devam ettiğini aktardı.

Açıklamada, bu eylemin, çalışanların haklarına bağlılığı ve oyalamalara karşı çıktıklarını vurguladığı ifade edildi.

UGTT Genel Sekreter Yardımcısı Salahaddin Salimi ise yaptığı basın açıklamasında grevin, ulaştırma görevlilerinin meşru talepleri sağlanana kadar devam edeceğini söyledi.

Salimi, anlaşmaya varmak için hükümetle her an müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını dile getirdi.