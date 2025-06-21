Tunus'ta Kara Para Aklama Davasında Nahda Yöneticisine 15 Yıl Hapis

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Tunus'ta kara para aklama davasından yargılanan Nahda Hareketi yöneticisi Es-Sahbi Atik, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava kapsamında 4 kişi daha hapis cezası aldı. Atik’in eşi iddiaları yalanlayarak davanın asılsız olduğunu savundu.

Tunus'ta kara para aklama davasından yargılanan Nahda Hareketi yöneticilerinden Es-Sahbi Atik (66) 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan habere göre, Eryana Asliye Ceza Mahkemesinde Ceza Dairesi Sözcüsü Yasin Merzuk yaptığı açıklamada, mahkemenin Nahda Hareketi yöneticilerinden Atik'e 15 yıl hapis ve para cezası verdiğini söyledi.

Mahkemenin aynı davada 4 kişiye daha 1 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezasına, 1000 ila 20 bin dolar para cezasına çarptırdığını ifade eden Merzuk, söz konusu kişilerin isimlerini vermedi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

Es-Sahbi Atik'in eşi Zeynep El-Merayihi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaları yalanlayarak eşinin yargılandığı davanın "yalan ve uydurma üzerine kurulu" olduğunu kaydetti.

Nahda Hareketinden, mahkeme kararına ilişkin henüz bir tepki gelmedi.

Atik, 13 Mayıs'ta "kara para aklama" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Tunus'ta "siyasi tutuklamalar"

Tunus'ta 11 Şubat 2023'ten bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, siyasilerin "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise bu gibi soruşturmaları "siyasi" olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
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