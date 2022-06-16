Tunus'ta kamu çalışanları genel grevde Tunus'ta kamu çalışanları ücretlerin ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda hükümetle yürütülen görüşmelerin tıkanması üzerine bir günlük genel greve gitti. Tunus'ta kamu çalışanları ücretlerin ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda hükümetle yürütülen görüşmelerin tıkanması üzerine bir günlük genel greve gitti. Tunus Genel İşçi Sendikasının, çalışanların talepleri doğrultusunda hükümet ile yürüttüğü müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine aldığı bir günlük genel grev kararına ülkedeki 159 kamu kurumundan binlerce çalışan destek veriyor. Yerel saatle 00.00'da başlayan grev kapsamında ilk olarak havaalanları ve liman çalışanları iş bıraktı. Tunus Hava Yolları, çalışanların iş bırakma eylemi nedeniyle iptal edilen onlarca uçuşun önümüzdeki günlere ertelendiğini duyurdu. Sendikanın hükümet ile görüşmeleri çıkmaza girdi Tunus Genel İşçi Sendikası, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, çalışanların talepleri doğrultusunda hükümet ile yürütülen müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine 16 Haziran'da tüm kamu kurumlarında genel grev kararı aldığını duyurmuştu. Sendikanın açıklamasında, "Tunus hükümetinin müzakere ilkelerine uymayan tutumu, imzalanan anlaşmaların uygulanmaması ve kamu kurumlarında reform niyetini destekleyen adımların atılmaması" gerekçesiyle genel grev kararı alındığı belirtilmişti. Tunus'ta 11 Ekim 2021'de yemin ederek göreve başlayan Başbakan Necla Buden, Aralık 2021'den bu yana Tunus Genel İşçi Sendikası ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların talepleri doğrultusunda ikili müzakereler yürütüyordu. Tunus'ta ekonomik ve siyasi kriz Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı. Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti. AA / Mehmet Akif Turan - Güncel Hükümet Tunus Güncel Haberler

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