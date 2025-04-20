Tunus'ta İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Tunus'taki sivil toplum kuruluşu Filistin'in Destekçileri Derneği'nin çağrısıyla başkentte düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto ederek Filistin'i destekleyen sloganlar attı.

Dernek üyesi Murat el-Yakubi, AA muhabirine, 7 Ekim 2023'ten bu yana protesto ve oturma eylemleri düzenlediklerini belirterek, " İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşını ve Filistinlileri yerinden etme planlarını reddetmeye devam ediyoruz." dedi.

Yakubi, Gazze halkının zorla göç ettirilmesi planının çok eskiye dayandığına dikkati çekerek, İsrail'in soykırım, yerinden etme ve etnik temizlik planının sürdüğünü ifade etti.

Filistin direnişinin ve halkının tüm bu planların bilincinde olduğuna işaret eden Yakubi, zorla göçün yeni bir "Nekbe" (Büyük Felaket) olacağını kaydetti.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1783 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 683 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 157'ye yaralıların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.