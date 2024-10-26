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Tunus'ta İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

Tunus'ta İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi
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Tunus'ta yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etti.

Tunus'ta yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etti.

Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonunun çağrısı üzerine başkent Tunus'ta düzenlenen gösteride, "Arap yönetimlerindeki sessizliği kınıyoruz", "Yüzlerce kişi katledilirken yöneticiler uyuyor" sloganları atıldı.

İsrail'in yanı sıra ABD ve Fransa'nın da protesto edildiği eylemde, "Yılanın başı ABD", "Sömürgeci Fransa ve ABD, saldırıların ortağı", "Soykırıma son verin" yazılı dövizler ile Filistin ve Lübnan'da öldürülenlerin resimleri taşındı.

"İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalan Arap ülkelerini kınıyoruz"

Gösteriye katılan Normalleşmeyle (İsrail ile) Mücadele İçin Tunus Ağı üyesi Selahaddin el-Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son nefesine kadar savaşan şehit lider Yahya Sivarı ve Lübnan direnişinin şehit lideri Haşim Safiyyuddin'i rahmetle anıyoruz. Siyonistlere (İsrail'e) şunu hatırlatmak istiyoruz; direniş liderlerinin şehit edilmesi ancak direnişin metanetini arttırır. Her şehadetten sonra binlerce direnişçi doğar." dedi.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını vurgulayan Masri, "Biz Tunuslular özgür birer birey olarak İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalan Arap ülkelerini kınıyoruz. Arap ülkelerinin görevi tüm normalleşme (İsrail ile) anlaşmalarını dondurmak ve Lübnan ile Filistin'deki direnişe destek vermek olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Lübnan İsrail Gazze Tunus

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