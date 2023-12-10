Tunus'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısı üzerine Filistin ve "siyasi tutuklular" ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısı üzerine Filistin ve "siyasi tutuklular" ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesine toplanan göstericiler, Filistin ve Tunus bayrakları taşıdı.

Göstericiler, "Kanımızla canımızla Filistin'in yanındayız", "Şehitlerin kanı boşa akmadı", "Direnişe devam", "Adalet ve özgürlük için mücadeleye devam" sloganları attı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Nahda Hareketi yönetiminde yer alan Bilkasım Hasan gösteride yaptığı konuşmada, eylemlerini Gazzeli kadın ve çocukların yanı sıra "siyasi tutuklar" ile dayanışmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tunus'ta "Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

"Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.