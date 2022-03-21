Tunus'ta iki tren çarpıştı: 65 yaralı - Haberler

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Tunus'ta iki tren çarpıştı: 65 yaralı

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus'ta iki tren çarpıştı: 65 yaralı

Tunus'ta şehirler arası sefer yapan iki trenin çarpışması sonucu 65 kişi yaralandı.

Tunus'ta şehirler arası sefer yapan iki trenin çarpışması sonucu 65 kişi yaralandı.

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni'nin, Tunus'un merkez istasyonu yakınında çarpışması sonucu çoğu hafif olmak üzere 65 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çarpışan iki trenden birinin boş olduğu belirtilen açıklamada, yaralıların çeşitli hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Tunus, Güncel, Haberler

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